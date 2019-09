PSV ‘draait overuren’ in aanloop naar duels met Vitesse, Sporting en Ajax

PSV doet er momenteel alles aan om Érick Gutierrez en Steven Bergwijn klaar te stomen voor de aankomende wedstrijden. De Mexicaans international brak op de training van Mexico een middenhandsbeentje, terwijl Bergwijn kampt met een hamstringblessure. De medische staf van PSV hoopt het duo fit te krijgen voor de duels met Vitesse, Sporting Portugal en Ajax.

Gutierrez onderging onlangs een operatie en zal zich donderdag weer melden in Eindhoven. Er zal direct worden bekeken of de middenvelder een manchet kan worden aangemeten waarmee de Mexicaan verantwoord kan spelen, zo meldt De Telegraaf. Volgens de krant is het afwachten of Guti kan spelen en hoeveel hinder hij zal ondervinden met een speciale brace.

De medische staf van PSV ontfermt zich ook over de fitheid van Bergwijn. De aanvaller ontbrak in de de afgelopen interlandperiode bij Oranje vanwege een blessure en momenteel draait de staf van PSV overuren om hem fit te krijgen. Men bekijkt 'van dag tot dag' de inzetbaarheid van Bergwijn bij de aankomende wedstrijden. 'Daarbij zal worden afgewogen of en wanneer hij minuten kan maken', zo klinkt het.