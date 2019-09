Frenkie de Jong krijgt complimenten: ‘Hij laat zien wat ik verwacht had’

Rivaldo is in de eerste weken van Frenkie de Jong bij Barcelona onder de indruk geraakt. De Braziliaanse oud-middenvelder was voor de komst van de 22-jarige middenvelder nog sceptisch, maar hij zegt in gesprek met Betfair dat hij overtuigd is van de diens kwaliteiten. Rivaldo vertrouwt erop dat trainer Ernesto Valverde op korte termijn de juiste positie voor De Jong binnen zijn elftal zal vinden.

“De Jong laat al zien wat ik verwacht had: hij is een goede speler, met een grote toekomst voor zich, en weet zich uitstekend aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. Het is duidelijk dat Barcelona goede zaken gedaan heeft en ik ben ervan overtuigd dat hij de fans nog veel plezier gaat brengen in de toekomst”, stelt de 74-voudig Braziliaans international, die voor onder meer Barcelona en AC Milan speelde. Voor de komst van De Jong was hij nog sceptisch, daar hij van mening was dat Barça beter naar de eigen jeugd kon kijken.

“Hij speelt bij Barcelona in het midden, een stukje voor Sergio Busquets. Bij Oranje gebruikt Ronald Koeman hem als een meer defensieve middenvelder, om hem het spel te laten organiseren”, gaat Rivaldo verder. In de eerste wedstrijden wordt er bij Barcelona nog gezocht naar zijn ideale positie. “Ik denk dat Valverde zijn beste positie uiteindelijk wel zal vinden. Maar het feit dat hij op verschillende posities kan spelen, is belangrijk voor de club. Hij kan heel nuttig worden in verschillende situaties.”

Barcelona was eerder deze zomer ook nadrukkelijk geïnteresseerd in Neymar, maar er werd uiteindelijk geen overeenkomst bereikt met Paris Saint-Germain. Rivaldo was blij om de aanvaller weer bij Brazilië op het veld te zien. “Hij moet zich weer zien te herstellen en zijn kwaliteiten laten zien, want hij moet de fans van PSG weer voor zich winnen. Ik geloof dat dit alleen kan gebeuren als hij het verschil maakt. Zijn houding bij Brazilië was in ieder geval goed, dat moet hij ook bij PSG laten zien.”