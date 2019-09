Lof voor Ajacied: ‘Hij ging mee als opvulling naar het eerste trainingskamp’

Sergiño Dest ontwikkelt zich in de eerste weken van dit seizoen stormachtig. De achttienjarige vleugelverdediger speelde tot dusver zeven wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax en hield Noussair Mazraoui al enkele keren op de reservebank. Kees Kwakman en Freek Jansen vinden het niet raar dat Ten Hag voorlopig voor Dest kiest.

“Dest heeft een waanzinnig seizoen tot nu toe, want hij ging mee als opvulling naar het eerste trainingskamp. Nu is de discussie of hij in Oranje moet spelen”, zegt Jansen, Ajax-watcher voor het Algemeen Dagblad, bij Voetbalpraat van FOX Sports. Kwakman haakt in en wijst naar Mazraoui, die geen hele gelukkige seizoensstart doormaakt bij Ajax. “Mazraoui loopt ook een beetje met zijn gezondheid, op welke positie hij moet spelen.”

“Dest doet het gewoon goed, Joël Veltman laat zich centraal op een goede manier zien. Het is niet voor niets dat Ten Hag voor Dest kiest”, vult Jansen aan. Dest was deze week op pad met het nationale team van de Verenigde Staten, maar kan ook nog voor Oranje uitkomen. De vleugelverdediger speelde nog geen officiële interland en de KNVB wil hem graag hebben. “Voor zo'n jongen is het ook moeilijk om in te schatten”, reageert Kwakman. “Oranje zit in een flow, gaat het misschien beter doen op eindtoernooien. Maar over drie jaar kan het met hem minder gaan, terwijl hij bij de Verenigde Staten wel sowieso in de basis zou staan.”

Dusan Tadic sloeg eerder deze week de interland van Servië tegen Luxemburg over wegens een blessure, maar Jansen verwacht dat de aanvaller komende zaterdag bij Ajax van de partij is bij de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. “Ik verwacht niet dat Tadic gespaard zal worden. Hij heeft Luxemburg al laten schieten, een beetje uit voorzorg. Hij had te veel last om te spelen. Ik verwacht dat hij zaterdag weer minuten kan maken.”

Jansen voorspelt dat Donny van de Beek nog wat langer afwezig zal zijn bij Ajax. “Ze richten zich op de wedstrijd tegen PSV over anderhalve week. Lille zou haalbaar kunnen zijn als alles meezit. Maar hij is er even uit geweest. Moet je dan gelijk met hem starten? Ik zou geen risico nemen”, stelt de journalist van het Algemeen Dagblad. Na de wedstrijd tegen sc Heerenveen staat voor Ajax komende dinsdag het eerste Champions League-duel met Lille OSC op het programma.