Willem II voegt mogelijk nog ervaren doelman aan de selectie toe

Willem II hoopt met Roy Kortsmit nog een doelman aan de selectie toe te voegen. De 27-jarige doelman zit zonder club, sinds hij Sparta Rotterdam na het afgelopen seizoen verliet. In gesprek met RTV Rijnmond benadrukt Kortsmit dat een overstap naar de Tilburgers voorlopig nog niet in kannen en kruiken is.

“Ik weet nog niet zeker of het rond komt”, laat Kortsmit weten aan de regionale omroep. De doelman heeft de afgelopen tijd verschillende opties gehad om weer aan de slag te gaan, voornamelijk in het buitenland. De juiste club zat daar echter nog niet tussen, waardoor hij momenteel nog altijd op zoek is. “Ik wilde ook wel naar het buitenland, maar de dingen die voorbij kwamen, zag ik niet zitten of het kwam niet rond.”

Kortsmit traint sinds zijn vertrek bij Sparta individueel om zijn conditie op peil te houden. De sluitpost was in het bezit van een aflopend contract bij de Rotterdammers, waar hij zijn debuut maakte in het betaald voetbal en in 169 wedstrijden onder de lat stond. Willem II heeft momenteel met Timon Wellenreuther, Michael Woud en Connor van den Berg de beschikking over drie doelmannen.