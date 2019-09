Van Persie steelt de show tijdens afscheid van Kompany

De Manchester City Legends hebben tijdens het officiële afscheid van Vincent Kompany bij the Citizens met 2-2 gelijkgespeeld tegen de Premier League All-Stars. Robin van Persie stal de show tijdens de zogenaamde testimonial voor de Belgische verdediger, met een doelpunt en een assist. Ook Nigel de Jong fungeerde als aangever, bij de gelijkmaker van Benjani Mwaruwari in de slotminuten. Kompany speelde overigens niet mee in zijn afscheidswedstrijd, door een hamstringblessure.

De Manchester City Legends, onder leiding van Josep Guardiola, begonnen met Joe Hart, Pablo Zabaleta, Kolo Touré, Joleon Lescott, Nigel de Jong, Samir Nasri, Stephen Ireland, David Silva, Shaun Wright-Phillips, Sergio Agüero en Martin Petrov. Robert Martínez ruimde bij de tegenstander, de zogenaamde Premier League All-Stars, basisplaatsen in voor Edwin van der Sar, Gary Neville, Jamie Carragher, Michael Carrick, Ashley Cole, Mikel Arteta, Nicky Butt, Paul Scholes, Ryan Giggs, Robbie Keane en Robie van Persie.

Al binnen de minuut spelen kwamen de Manchester City Legends op voorsprong. Neville stapte verkeerd, waardoor Petrov een vrije doorgang kreeg richting het strafschopgebied. De Bulgaar maakte van dichtbij geen fout en verschalkte Van der Sar: 1-0. Na een halfuur spelen kwamem de Premier League All-Stars op gelijke hoogte. Giggs bediende Van Persie binnen het strafschopgebied, die de bal met de hak bij Keane kreeg. De Ierse spits schoot koelbloedig de gelijkmaker tegen de touwen.

Kort na rust tekende Van Persie zelf voor de 1-2 in het Etihad Stadium. De topscorer aller tijden ontving de bal terug van de ingevallen Tim Cahill en schoot op fraaie wijze raak. Na rust kwamen er met Derrick Luckassen, Michel Vlap en Rafael van der Vaart kwamen er na rust meer Nederlanders binnen de lijnen. Vlak voor tijd kwamen de Manchester City Legends nog op gelijke hoogte. Een vrije trap van De Jong bereikte Benjani, die met het hoofd de eindstand op 2-2 bepaalde.