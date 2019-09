FC Twente zet grote stap naar laatste zestien van Women’s Champions League

De vrouwen van FC Twente hebben een grote stap gezet naar de achtste finales van de Women’s Champions League. De regerend kampioen van Nederland won in Oostenrijk met 2-4 van SKN Sankt Pölten. FC Twente leek op weg naar een riante uitgangspositie, maar moet door twee tegendoelpunten over veertien dagen toch nog op de hoede zijn in de return.

FC Twente rekende in augustus in de kwalificatiecyclus af met het Turkse Besiktas, het Poolse Górnik Leczna en Alashkert uit Armenië. Als winnaar van de groep stroomde de ploeg van trainer Tommy Stroot door naar de laatste 32 van de Women’s Champions League. In Oostenrijk kenden de bezoekers uit Enschede een uitstekende start, want na een halfuur spelen stond er al een 0-3 voorsprong op het scorebord.

Fenna Kalma opende na tien minuten spelen de score, waarna Ashleigh van Weerden twaalf minuten later de marge verdubbelde met een fantastisch schot in de kruising. Kalma maakte na een klein halfuur ook haar tweede, waardoor de wedstrijd gespeeld leek. Toen Kalma na rust ook de 0-4 aantekende, leek het tweeluik al beslist te zijn. In de laatste tien minuten bracht Sankt Pölten via Jana Scharnböck en Suzanne Giesen de stand terug naar 2-4, waardoor de Oostenrijkers nog met enig perspectief afreizen naar Enschede voor de return.