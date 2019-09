Ancelotti ‘sprakeloos’ en ‘verbijsterd’: ‘In die tijd kan je een huis bouwen'

Gedurende de zomer vonden er verschillende werkzaamheden in het Stadio San Paolo van Napoli plaats. Om die reden speelden i Partenopei de eerste twee wedstrijden van het seizoen buitenshuis. Napoli-trainer Carlo Ancelotti is echter woest over de huidige staat van de kleedkamers, zo laat hij via de officiële website van de club weten.

“Ik heb de omstandigheden in de kleedkamers van het San Paolo gezien. Nou, ik ben sprakeloos. Ik heb het verzoek van de club geaccepteerd om de eerste twee wedstrijden van het seizoen uit te spelen, zodat ze de werkzaamheden in het stadion zoals beloofd konden afronden”, zegt Ancelotti. Wegens de zogenaamde Universiadi, een internationaal multisportevenement georganiseerd voor universiteitsstudenten, werd het San Paolo afgelopen zomer gerenoveerd.

Zo werden er nieuwe stoeltjes op de tribune geplaatst en zouden dus ook de kleedkamers opgeknapt moeten worden. “Je kan een huis bouwen in twee maanden, maar ze zijn niet in staat om in hetzelfde tijdsbestek de kleedkamers op te knappen. Waar moeten we ons omkleden voor de wedstrijden tegen Sampdoria en Liverpool? Ik ben verbijsterd door het gebrek aan professionaliteit bij de mensen die dit werk moesten uitvoeren.”

“Hoe kan de gemeenteraad op deze manier zijn beloftes niet nakomen? Ik zie een gebrek aan belangstelling voor het team, de club en de stad. Ik ben woest”, stelt Ancelotti. Napoli begon het seizoen met uitwedstrijden tegen Fiorentina (3-4 overwinning) en Juventus (4-3 nederlaag). Komende zaterdag staat de eerste thuiswedstrijd van deze jaargang op het programma, als Sampdoria om 18.00 uur in Napels de tegenstander is.