Ramos stopte abrupt met filmen voor docu tijdens vernedering door Ajax

Tijdens de return van de achtste finale van de Champions League tussen Real Madrid en Ajax werden er opnames gemaakt voor de documentaire over Sergio Ramos, die op 13 september verschijnt op Amazon Prime. Op het moment dat men in de gaten kreeg dat Ajax titelverdediger Real Madrid zou elimineren in het miljardenbal, werd besloten om direct te stoppen met draaien.

Ramos pakte in de heenwedstrijd van de achtste finale in de Johan Cruijff Arena, die Real Madrid met 1-2 won, expres een gele kaart, waardoor hij tijdens de return in het Santiago Bernabéu op de tribune zat. “Het was een moeilijke dag voor ons”, zegt Ramos in een filmpje van de NOS. “We waren bezig met opnames, maar laten we er maar niet meer te veel bij stilstaan.”

“Het was een pijnlijke dag voor alle Real Madrid-supporters, want niemand had verwacht dat Real er op die manier uit zou gaan. Toen we zagen wat er gebeurde, zijn we meteen gestopt met draaien, want dat leek ons niet gepast”, stelt de 33-jarige verdediger. Door doelpunten van Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic en Lasse Schöne won Ajax met 1-4 in Madrid. Ramos zei eerder al dat de documentaire misschien later opgenomen had moeten worden. “Je weet nooit wanneer het beste moment is om een docu op te nemen. Achteraf gezien hadden we misschien beter drie jaar geleden kunnen beginnen met filmen.”

“Ik vind het goed om het lijden te laten zien dat hoort bij het zijn van een voetballer”, zei Ramos in gesprek met de Daily Mail. “Ik denk dat kijkers een kant van mij zullen zien die dramatischer kan zijn en misschien meer rauw en vermakelijker kan zijn dan wanneer het alleen maar gericht was op winnen. Een van de redenen waarom ik ermee instemde om de documentaire op te nemen, is om een soort erfenis achter te laten voor de mensen van wie ik houd en de fans."