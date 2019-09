Achahbar: ‘Op die Facebook-pagina zijn dingen gezegd, ook over Ajax’

FC Dordrecht maakte dinsdag wereldkundig dat Anass Achahbar tot het einde van het seizoen in het Riwal Hoogwerkers Stadion zal spelen. Het betekent dat de 25-jarige spits weer onder de pannen is, nadat hij sinds zijn vertrek bij PEC Zwolle clubloos was. Achahbar zegt in gesprek met FOX Sports dat hij via FC Dordrecht weer een stap omhoog hoopt te maken.

“Op het moment dat je carrière niet zo soepel loopt, kan je bij Dordrecht terechtkomen. Het is dan de vraag of je je erbij neerlegt of omhoog kijkt. Ik wil naar boven kijken en zoveel mogelijk uit mijn carrière halen”, zo klinkt het vastberaden. Achahbar werd opgeleid door Feyenoord en verliet de Rotterdammers in de zomer van 2016 voor een dienstverband bij PEC Zwolle. De afgelopen twee seizoenen werd de spits verhuurd aan NEC, waar hij na een goed begin uiteindelijk op een zijspoor belandde. In onderling overleg werd zijn doorlopende contract bij PEC eerder deze zomer ontbonden.

“Ik heb een stap opzij gezet nu. We voetballen in dezelfde competitie. NEC speelt voor deelname aan de play-offs, FC Dordrecht doet precies hetzelfde. Ik wil hier mijn best doen en laten zien waarvoor ik gekomen ben”, stelt Achahbar. “Ik zou gek zijn als ik zou zeggen dat ik de Eredivisie niet aankan. Als ik zeg dat ik de Eredivisie niet meer kan halen, is het geloof ook weg en dan kan ik net zo goed stoppen. Je mag me arrogant vinden, maar ik vind dat ik in de Eredivisie hoor. Misschien hoger.”

Tijdens het gesprek komt tevens de Facebook-pagina van Achahbar ter sprake. “De hele Facebook-pagina is niet van mij. Er worden allerlei dingen op gegooid, maar ik zit nooit op social media. Op die Facebook-pagina zijn verschillende dingen gezegd, ook over Ajax. Kijk, Feyenoord is mijn club. Maar het is absoluut niet zo dat ik iets tegen Ajax heb. Die Facebook-pagina is niet van mij. Ik ben een keer gehackt en er is zelfs een blauw vinkje bij het account gekomen. Ik heb geprobeerd het op te lossen, maar dat is niet gelukt.”