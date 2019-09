PSV neemt dankzij Piet de Visser Ghanees jeugdinternational op proef

Kwadwo Opoku krijgt komende week de kans om een contract af te dwingen bij PSV, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De jeugdinternational van Ghana komt uit de academie van Piet de Visser en Godwin Attram en zal met de Onder-19 van de Eindhovenaren gaan meetrainen. De 85-jarige scout is zeer te spreken over Opoku, die een kans krijgt zich te bewijzen bij het team van trainer Ruud van Nistelrooij.

“Hij is gewend aan drie keer trainen per dag en fysiek zal hij zich kunnen handhaven. We willen hem nu graag op dit niveau zien en de komende periode zal duidelijk worden of er bij PSV iets van komt”, zegt De Visser in gesprek met het regionale dagblad. De scout haalde Attram eind jaren tachtig naar PSV. Na diens carrière is de oud-middenvelder samen met De Visser een academie begonnen in Ghana.

“Het is mooi om met PSV in verbinding te blijven en te kijken of we elkaar op deze manier kunnen helpen. Ik ben nog altijd scout bij Chelsea, maar PSV blijft nu eenmaal de club waar ik lang gewerkt heb en ook graag blijf komen”, stelt de scout. De achttienjarige Opoku is een linksbenige vleugelaanvaller, die recent uitkwam voor Ghana Onder-20. In de komende tijd moet blijken of Opoku een aanwinst voor PSV zou kunnen zijn.