Ajax krijgt slechts 833 kaarten voor CL-duel vanwege verleden

Ajax mag slechts 833 kaarten verkopen voor de wedstrijd tegen Chelsea op dinsdag 5 november in het kader van de groepsfase van de Champions League. De Amsterdamse club meldt woensdagmiddag dat de lokale autoriteiten in Londen dit besloten hebben naar aanleiding van de ongeregeldheden met Ajax-supporters in Europa in het algemeen en in Groot-Brittannië in het bijzonder.

Eind vorige week werd Ajax in kennis gesteld dat het voornemen was geen Ajax-supporters toe te laten bij wedstrijden van Ajax in Groot-Brittannië. Afgelopen maandag was een afvaardiging van Ajax op eigen verzoek aanwezig bij een ingelast overleg in Londen over de organisatie van de betreffende wedstrijd, zo geeft de Eredivisionist aan.

Woensdag is besloten dat het onderste gedeelte van het uitvak van Stamford Bridge beschikbaar wordt gesteld aan Ajax. Dit betekent dat slechts 833 supporters van Ajax de wedstrijd bij kunnen wonen in Londen. Naast Chelsea neemt Ajax het in de groepsfase van de Champions League ook op tegen Lille OSC en Valencia, dat woensdag trainer Marcelino op straat zette.