Voltallige Italiaanse top wil Real Madrid-ster

Manchester United wil graag een nieuw contract aangaan met Jesse Lingard. De buitenspeler ligt momenteel nog tot de zomer van 2021 vast op Old Trafford. (Daily Star)

De ervaren middenvelder van Real Madrid geldt als 'droomaanwinst' bij Juventus, Napoli, AS Roma en beide Milanese clubs.