Vincent Kompany bewierookt Nederlander: ‘Het is een compleet verschil’

Vincent Kompany zal woensdagavond niet meespelen in zijn eigen testimonial bij Manchester City, zo heeft de verdediger van Anderlecht aangegeven op een persconferentie. De stopper kampt nog altijd met een hamstringblessure en zal geen minuten maken. Tijdens het perspraatje blikt de veteraan terug op zijn elf seizoenen bij the Citizens.

"Deze plaats betekent veel voor mij. Ik zet mezelf niet in de categorie van beste centrale verdedigers in de Premier League. Ik kampte met veel blessures en kende veel comebacks. Dat ik mijn afscheidswedstrijd niet kan spelen, is dan ook eigenlijk ironie. Ik kon belangrijk zijn voor mijn team, dat is het enige wat belangrijk is voor mij", zegt Kompany, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

Op de vraag wie dan wel als de beste centrale verdediger ooit in de Premier League kan worden gerekend, heeft Kompany een duidelijk antwoord. "Virgil van Dijk. Het is wellicht raar, omdat hij er nog niet zolang speelt als grote namen als John Terry en Rio Ferdinand. Maar wat hij toonde de laatste jaren... Zijn impact op het team (Liverpool, red.) is ongelofelijk. En voor een verdediger is communicatie heel belangrijk. Het Liverpool voor Van Dijk en na hem, is een compleet verschil", doelt Kompany op de opmars van the Reds sinds de komst van Van Dijk in januari 2018.

"Als je mij vraagt hoe ik zelf veranderd ben bij City, zeg ik dat ik nu een kalmere leider ben. In mijn eerste jaar wilde ik elk conflict oplossen tot het weer oké is. Maar er waren anderen die een grotere toekomst werd voorspeld en pakken meer verdienden. Maar we zorgen er voor dat de club in z'n totaal groter was dan elk individu. Dat was een belangrijk aspect dat we van in de club zelf wilden laten groeien."

Kompany is niet bang dat de Engelse topclub minder gaat presteren de komende jaren. "De grote sterkte van City, wat Pep Guardiola dus doet, is meer rekenen op het systeem dan op de individuele kwaliteiten zelf. Ik zie City niet verzwakken. Pep zal daar goed over waken. Elf jaar geleden zag ik al dat de Premier League winnen onvermijdelijk was. En de Champions League zal nu ook een kwestie van tijd worden."