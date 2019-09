‘Heerenveen moet zich niet rijk rekenen met aantrekken Doan van Hau’

Het zal voor SC Heerenveen nog niet zo makkelijk worden om de komst van Doan Van Hau commercieel uit te buiten, zo stelt Chris Woerts tegenover Voetbal International. De Friezen namen de Vietnamese linksback onlangs over van Hanoi FC en zagen hun Facebook-volgers in een klap vervijfvoudigen. Toch tempert Woerts de verwachtingen in commercieel opzicht.

De uitzendrechten van de Eredivisie werden na het aantrekken van Van Hau verkocht aan een Vietnamees televisiekanaal. Volgens Voetbal International profiteert Heerenveen daar echter niet direct van: de tv-inkomsten worden verdeeld over alle achttien clubs volgens de afgesproken verdeelsleutel. Bovendien wordt de Eredivisie al uitgezonden in 160 landen en zullen de tv-inkomsten geen enorme impuls krijgen van de verkoop aan Vietnam.

Volgens Woerts, die als commerciële man werkte voor Feyenoord, is Vietnam marketingtechnisch een lastig land. "Er liggen mogelijkheden, maar die zijn minder groot dan in China en Japan", aldus de zakenman. "Het is een communistisch land dat zich wil associëren met het Westen, maar in tegenstelling tot Japan en China is de markt van multinationals en grote bedrijven beperkt. Ik zou geen Vietnamees merk kunnen opnoemen."

Mogelijk kan Heerenveen wel wat verdienen aan het feit dat de wedstrijden van de Friezen in Vietnam uitgezonden gaan worden. "Wat ik me wel kan voorstellen, is dat er aan Vietnamese bedrijven boarding wordt verkocht, al zit je dan nog met de tijdverschillen", zegt Woerts. "Als Heerenveen 's avonds speelt, is het daar 's nachts. Alles wordt gecontroleerd door de overheid, waardoor het heel moeilijk is geld uit het land te exporteren. Heerenveen moet zich niet rijk rekenen."