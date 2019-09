‘We hebben een transfervrije dertiger en een Ajax-huurling die niet kan scoren’

De supporters van FC Groningen maken zich grote zorgen over de tegenvallende resultaten van hun team, zo stelt clubwatcher Wim Masker van de Groninger Gezinsbode. Met name het gebrek aan scorend vermogen, Groningen vond slechts drie keer het net in de eerste vier wedstrijden, baart de fans zorgen.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus ligt onder vuur. 'Onder supporters wordt het aankoopbeleid van Fledderus al aardig gefileerd. De nieuwe td zou veel te veel hebben geïnvesteerd in middenvelders en te weinig in scorende spitsen, heet het', zo stelt Masker. Groningen trok deze zomer de transfervrije Charlison Benschop aan als concurrent voor spits Kaj Sierhuis, die sinds januari wordt gehuurd van Ajax.

Zowel Sierhuis als Benschop wist dit seizoen nog niet te scoren. 'De club moet het nu doen met een transfervrije dertiger en een huurling van Ajax die niet kan scoren, mopperen de supporters. Ze hebben meer vertrouwen in het eigen talent Romano Postema. Maar de spits is pas zeventien jaar en alle scoringslast op zijn jonge schouders leggen is niet reëel', vindt de journalist van de lokale krant.

Volgens Masker krijgen Sierhuis en Benschop ook weinig aanvoer. 'Ajdin Hrustic is niet de man die voorzetten van rechts geeft. Hij draait altijd naar binnen voor een schot, een pass of een steekpass. Aan de linkerkant is Mohammed El Hankouri een rechtsbenige dribbelaar. En niet bepaald iemand van de snelle voorzet. Op het moment dat hij die geeft staan de verdedigers vaak al klaar om die te verwerken.'