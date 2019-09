‘Steenrijke eigenaar van Ajax-opponent Valencia stuurt trainer de laan uit’

Valencia maakt woensdag nog bekend afscheid te nemen van trainer Marcelino, zo verwachten diverse Spaanse media, waaronder COPE. Volgens het radiostation is eigenaar Peter Lim klaar met de Spaanse oefenmeester, die sinds 2017 aan het roer staat in Mestalla. Albert Celades, voormalig rechterhand van Julen Lopetegui bij Spanje en Real Madrid, wordt genoemd als opvolger van Marcelino.

Lim, de steenrijke Singaporese eigenaar van Valencia, heeft naar verluidt woensdag een onderhoud met landgenoot Anil Murthy, de president van de club. De verwachting is dat het duo in de belegde vergadering de knoop doorhakt om Marcelino de laan uit te sturen. Waarschijnlijk moet ook technisch directeur Mateu Alemany zijn biezen pakken.

Eind juli doken al hardnekkige geruchten op dat Lim afscheid wilde nemen van zowel Marcelino als Alemany. De reden daarvoor zou een 'intern conflict' zijn. De resultaten van het eerste elftal zullen vermoedelijk niet de oorzaak zijn van Lims ontevredenheid, want Valencia beleefde een van zijn beste seizoenen in de laatste jaren. Zo werd de Copa del Rey gewonnen, de halve finale van de Europa League gehaald en met de vierde plek in LaLiga Champions League-voetbal veiliggesteld.

Dit seizoen is Valencia in de groepsfase van het miljardenbal tegenstander van Ajax. Op 2 oktober gaan de Amsterdammers op bezoek in de sinaasappelstad, terwijl de return in de Johan Cruijff ArenA op 10 december volgt. Valencia is het seizoen in de Spaanse competitie begonnen met vier punten uit de eerste drie wedstrijden.