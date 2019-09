‘Dembélé komt niet te laat om uit te dagen, hij is gewoon een klein kind’

Kevin-Prince Boateng blikt met niet al te positieve gevoelens terug op zijn halfjaar bij Barcelona. De 32-jarige aanvaller werd door de Catalanen een half seizoen gehuurd van Sassuolo, maar kwam slechts vier keer in actie, zonder te scoren. In Barcelona leerde de in Duitsland geboren Ghanees ook Ousmane Dembélé goed kennen.

In Spanje wordt Dembélé vaak bekritiseerd vanwege zijn gebrek aan discipline. Zo zou de 21-jarige vleugelspits regelmatig te laat komen voor trainingen en wedstrijden. "Ik zie hem nog steeds als een klein kind", zegt Boateng over de Fransman tegenover BILD. "Hij is erg rustig, praat niet veel. Je moet hem nemen zoals hij is en het kan zijn dat hij te laat komt."

Volgens Boateng doet Dembélé dat niet om te provoceren. "Er zijn spelers die te laat komen om uit te dagen, maar dat is anders met hem. Hij is gewoon een jongetje, een jongetje dat heel veel geld verdient en extreem in de aandacht staat. Van de ene op de andere dag kostte die kleine jongen 150 miljoen euro. Hij weet eigenlijk nog niet hoe alles werkt, hij wil gewoon voetballen."

Boateng, inmiddels actief voor Fiorentina, heeft spijt van zijn korte periode bij Barcelona. "Ik heb absoluut erkenning gemist", zegt de ex-speler van AC Milan en Schalke 04. "Om eerlijk te zijn was het voor mijn voetbalcarrière geen goede beslissing om naar Barcelona te gaan. Ik speelde nauwelijks, ik zat niet een beetje achter Luis Suárez, maar héél ver daarachter. Ik moest mezelf pushen om mentaal niet te breken."