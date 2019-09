Bas Nijhuis maakt Cristiano Ronaldo blij: ‘Kort daarna kwam hij naar me toe’

Cristiano Ronaldo imponeerde dinsdagavond wederom door namens Portugal vier keer te scoren tegen Litouwen (1-5). Bas Nijhuis was de dienstdoende scheidsrechter bij de EK-kwalificatiewedstrijd en zag dat de superster de wedstrijd naar zich toe trok. "Ronaldo was heel ontspannen", blikt de arbiter in gesprek met het Algemeen Dagblad terug op het duel.

Bij de 1-2 van Ronaldo ging de bal via de rug van doelman Ernestas Setkus het doel in. "Kort na dat doelpunt kwam Ronaldo naar me toe en zei: Scheids, die goal is toch wel van mij, hè? Ik zei dat ik het even moest terugkijken, want het was een scrimmage. Kwam-ie later weer naar me toe. Is-ie nou van mij?, vroeg hij opnieuw", aldus Nijhuis.

"Ik antwoordde dat ik de goal inderdaad aan hem zou toekennen, omdat zijn schot ook op doel was gegaan als de bal niet was aangeraakt. Nou, dan is hij gewoon heel blij", zegt de arbiter, die aangeeft dat Ronaldo erg rustig en sociaal was. "Dat is meestal zo met hem. Maakt-ie even een praatje. Na de 1-1 van Litouwen dacht ik even dat hij misschien heel geïrriteerd zou raken, maar dat was niet zo."

Nijhuis merkte dat er een Ronaldo-gekte heerste in Vilnius, waar het duel werd afgewerkt. De scheidsrechter zag dat bij het spelershotel van Portugal voortdurend heel veel mensen waren om een glimp op te vangen van de aanvaller van Juventus. "Ik sprak mensen uit Litouwen daarover. Ze vonden het geweldig dat een grootheid als Ronaldo in hun land speelde en dat ze hem in het echt konden zien. Dat gebeurt normaal nooit."