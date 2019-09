Ajax kan poot stijf houden bij oproep: ‘Ze kunnen hem in Amsterdam houden’

Ajax kan in de maanden januari en februari in principe beschikken over Lisandro Martínez. De verdediger kan in deze maanden opgeroepen worden voor Argentinië Onder-23, dat dan kwalificatiewedstrijden speelt voor de Olympische Spelen. Ajax kan echter beslissen dat men de zomeraankoop niet wil laten gaan.

Spelers kunnen onder meer worden opgeroepen als het duels betreft die op de officiële FIFA-kalender staan. Het kwalificatietoernooi én de Olympische Spelen zelf staan niet op deze kalender, waardoor Ajax uiteindelijk kan bepalen. “Normaal gesproken wordt het geen probleem voor Ajax”, zegt Sören Lerby, zaakwaarnemer van Martínez, in gesprek met Ajax Showtime.

“Als Ajax echt wil, kunnen ze hem in Amsterdam houden. De regel is er dat Ajax kan zeggen dat ze hem niet vrijgeven”, aldus Lerby over Martínez, die zich in korte tijd heeft ontwikkeld tot een belangrijke kracht bij de hoofdmacht. “Hij is een belangrijke speler voor Ajax geworden. Hij heeft het ook naar zijn zin en voelt zich goed. Dat is natuurlijk heel fijn.”

De 21-jarige verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, kwam afgelopen zomer voor ongeveer zeven miljoen euro over van Defensa y Justicia. De jongeling heeft tot dusver negen wedstrijden voor de hoofdmacht van Ajax achter de rug, met een assist als resultaat. De Argentijn ligt tot de zomer van 2023 vast in de Johan Cruijff ArenA.