‘Ik heb hem een salaris van twaalf miljoen aangeboden, maar hij is niet dom’

Aurelio De Laurentiis wilde Mauro Icardi in de afgelopen transferperiode naar Napoli halen, maar de voorzitter van i Partenopei moest toezien hoe de Argentijnse aanvaller Internazionale op huurbasis inruilde voor Paris Saint-Germain. De transfervrije Fernando Llorente werd uiteindelijk naar Napels gehaald, al was dat niet de eerste keuze van De Laurentiis, maar van trainer Carlo Ancelotti.

“Ik heb Internazionale 60 miljoen euro plus bonussen aangeboden, wat neerkomt op een totaalbedrag van 65 miljoen euro”, vertelt de Napoli-preses aan Corriere dello Sport. “Daarnaast heb ik Wanda Nara (de vrouw annex zaakwaarnemer van Icardi, red.) een jaarsalaris van twaalf miljoen euro aangeboden voor haar man. Icardi is echter niet dom en had waarschijnlijk de behoefte om zichzelf opnieuw te tonen op het Europese toneel. Bij PSG zal hij waarschijnlijk meer opvallen dan bij Napoli, dus is het voor hem de beste keuze.”

Niet Icardi, maar Llorente kwam de aanvalslinie van Napoli versterken. “Dat kwam uit de koker van Ancelotti”, benadrukt De Laurentiis, die desondanks denkt dat zijn club beter af is met een aanvalsduo bestaande uit Milik en Llorente. “Dat kan mooie dingen opleveren. We moeten niet vergeten dat Milik, voordat hij twee seizoenen op de behandeltafel doorbracht vanwege enkele zware blessures, in zijn eerste jaar hier tot twintig doelpunten kwam. En dat zonder strafschoppen mee te rekenen, anders was hij misschien wel uitgegroeid tot topscorer van de Serie A. Ik vind dat de supporters niet altijd naar aankopen moeten kijken, maar juist naar het talent dat we hier al hebben rondlopen.”

De Laurentiis hoopt dat Dries Mertens zijn aflopende contract bij Napoli verlengt. “Ik houd van Dries, hij is echt een pure voetbalkenner. Ik heb hem al gezegd dat hij met mij moet gaan samenwerken na zijn actieve loopbaan. Dries is zeer prettig om naar te luisteren, daarnaast straalt hij vertrouwen uit. Ik hoop echt dat hij en José María Callejón hun contracten verlengen.” Mertens kwam in 2013 voor circa tien miljoen euro over van PSV en is al jaren een vaste waarde voor Napoli.