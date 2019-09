‘Syndroom’ van De Roon, Halsema en Gordon achtervolgt Joël Veltman

Menig Oranje-fan ziet in de rechtsbackpositie de achilleshiel van het Nederlands elftal. In de afgelopen twee overwinningen tegen Duitsland (2-4) en Estland (0-4) speelden Denzel Dumfries en Joël Veltman als rechtsback, maar beiden konden niet iedereen overtuigen. Henk Spaan vindt dat vooral Veltman vaak onnodig hard wordt aangepakt in de media.

De columnist van Het Parool vond Veltman tegen Estland beter spelen dat Dumfries tegen Duitsland. De verdediger van Ajax begreep volgens Spaan de opdracht om 'hoog' te staan zonder de verdediging te verwaarlozen. "Dumfries hoort ook niet 'hoog' te staan, want hij is op zijn sterkst als hij 'hoog' kan komen", beredeneert de columnist.

Spaan concludeert dat trainers altijd bij de Ajacied uitkomen. "Aan de kant staat morrend landvolk. We noemen dit het Syndroom van Halsema, naar een Amsterdamse burgemeester die het nooit goed kan doen. Het syndroom is van toepassing op Veltman, op De Roon, op Frans Timmermans, op Claudia de Breij en op Gordon en Gerard Joling, maar die laatste twee verdienen het."

Spaan laat weten weer te genieten van Oranje, zoals de balaannames van Frenkie de Jong, het sobere spel van Matthijs de Ligt of het speurwerk van Memphis Depay naar openingen. "De zoveel voldoening schenkende comeback van Veltman en vooral het tweede doelpunt van Ryan Babel na de voorzet van Memphis", vervolgt hij. "Zo goed kopt eigenlijk alleen een specialist. Babel doet het op talent. In maart tegen Duitsland miste hij nog. Nu maakte hij er twee."