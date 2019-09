Antoine Griezmann doet misser af met geintje: ‘Mijn vrouw was er niet’

Antoine Griezmann miste zaterdag een strafschop in de EK-kwalificatiewedstrijd van Frankrijk tegen Albanië (4-1) en de aanvaller van Barcelona faalde dinsdagavond tegen Andorra (3-0) wederom vanaf elf meter. Bondscoach Didier Deschamps wil niet direct een andere strafschoppennemer aanwijzen, maar gaat binnenkort wel even praten met de falende Griezmann.

“Antoine neemt normaal gesproken geen risico’s en scoort altijd als het nodig is. Hij staat er altijd op beslissende momenten”, laat Deschamps na afloop van het EK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra optekenen in de Franse media. “Feit is echter wel dat hij (Griezmann, red.) nu twee strafschoppen gemist heeft. Misschien praat ik er nog wel even met hem over. In oktober (tegen IJsland en Turkije, red.) zal Antoine er weer staan, dat weet ik zeker.”

Griezmann, die zijn eerste zeven strafschoppen voor Frankrijk benutte, benaderde zijn misser tegen Albanië van zaterdag met een kwinkslag. “Ik miste omdat mijn vrouw er vandaag niet bij was.” Drie dagen later kwam de aanvaller van les Bleus met een soortgelijke verklaring op de proppen. “Ik weet het niet. Ik heb het al eerder gezegd, ik mis de strafschop omdat mijn vrouw niet in het stadion aanwezig is. Verder zat ik wel lekker in de wedstrijd.”

De miljoenenaankoop van Barcelona sluit niet uit dat een andere speler voortaan de strafschoppen van Frankrijk neemt. “Ik wilde hem nu (tegen Andorra, red.) graag nemen, dus Olivier Giroud liet hem aan mij. Maar de volgende strafschop zal weer voor hem zijn.” De regerend wereldkampioen gaat met vijftien punten uit zes wedstrijden aan kop in kwalificatiegroep H en het veroveren van een ticket voor het EK van volgend jaar lijkt slechts een kwestie van tijd.