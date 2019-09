‘Bendtner-mania’ in Denemarken: ‘Het is een gekkenhuis geworden’

Nicklas Bendtner heeft nog geen minuut gespeeld voor FC Kopenhagen, maar bij de Deense club is er nu al sprake van zogeheten 'Bendtner-mania'. De aanvaller maakt waarschijnlijk dinsdag zijn officieuze debuut in een oefenduel met Bröndby IF en de vriendschappelijke ontmoeting wordt niet zoals gebruikelijk op het trainingscomplex, maar achter gesloten deuren afgewerkt. Kopenhagen is bang dat het anders de toestroom van supporters niet aankan.

Bendtner, die transfervrij de overstap naar Kopenhagen maakte, is nu al mateloos populair in de Deense hoofdstad. Shirts met zijn naam erop zijn nu al niet meer verkrijgbaar in de clubshop. “Het is een gekkenhuis geworden”, verzucht trainer Stale Solbakken in gesprek met VG. “Ik denk niet dat de marketingafdeling van deze club ooit zoiets heeft meegemaakt, het is onwerkelijk allemaal. Preben Elkjaer Larsen (voormalig international van Denemarken, red.) was in de jaren tachtig waarschijnlijk de laatste speler met een dergelijke cultstatus.”

De duels tussen Kopenhagen en Bröndby maken doorgaans een hoop emoties los bij supporters van beide clubs, nog een reden om het aanstaande debuut van Bendtner achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. “Het is altijd oorlog tegen Bröndby”, verduidelijkt Solbakken. “Daarom is het niet mogelijk om bezoekers toe te laten, we hebben geen keus. Anders zouden er 3.000, misschien wel 4.000 supporters op het duel zijn afgekomen. Dat is voor ons allemaal niet te behappen. Ons trainingscomplex zou dan echt ontploffen.”

Bendtner werd in november veroordeeld tot vijftig dagen gevangenisstraf vanwege het mishandelen van een taxichauffeur. De ex-aanvaller van onder meer Arsenal en VfL Wolfsburg hoefde niet de cel in, maar moest wel enige tijd een elektronische enkelband dragen. Zijn toenmalige werkgever Rosenborg BK hield ondanks de veroordeling vertrouwen in Bendtner, maar nam op de slotdag van de transfermarkt toch afscheid van de 31-jarige spits. Naar verluidt werd diens contract afgekocht door Rosenborg. Korte tijd later tekende de 81-voudig international van Denemarken bij Kopenhagen.