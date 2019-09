FIFA 20 ratings: dit zijn de beste spelers uit de Eredivisie

De release van FIFA 20 is in zicht en met de onthulling van de nieuwe game in aantocht zijn de ratings van de spelers uit de Eredivisie bekend. De top tien wordt gedomineerd door spelers van Ajax. Bekijk hier de beste spelers uit de Eredivisie die van EA Sports een minimale rating van 75 hebben gekregen.

Hakim Ziyech behoort met zijn rating van 85 tot de honderd beste spelers in FIFA 20. Dat hij wel en Dusan Tadic niet tot de beste honderd spelers behoort wekte enige verbazing, maar de aanvoerder van Ajax doet het met een rating van 84 ook niet verkeerd. De op twee na beste speler van de Eredivisie in FIFA 20 heet Daley Blind.

FIFA 20 top 100 ratings: drie Oranje-internationals en een Eredivisie-speler

Hirving Lozano, Lisandro Magallán en Kasper Dolberg staan hieronder vermeld als Eredivisie-speler, maar zij hebben de Nederlandse competitie inmiddels verlaten voor een buitenlands avontuur.

De beste Eredivise-spelers in FIFA 20





SPELER CLUB LAND POSITIE RATING Hakim Ziyech Ajax Marokko CAM 85 Dusan Tadic Ajax Servië CAM 84 Daley Blind Ajax Nederland CDM 83 Steven Bergwijn PSV Nederland RW 82 Quincy Promes Ajax Nederland LW 82 Nicolás Tagliafico Ajax Argentinië LB 82 Hirving Lozano PSV Mexico RW 82 André Onana Ajax Kameroen GK 82 Donny van de Beek Ajax Nederland CAM 81 David Neres Ajax Brazilië LW 81 Steven Berghuis Feyenoord Nederland RW 80 Jeroen Zoet PSV Nederland GK 80 Joël Veltman Ajax Nederland CB 79 Daniel Schwaab PSV Duitsland CB 78 Denzel Dumfries PSV Nederland RB 78 Armindo Bruma PSV Portugal LW 78 Gastón Pereiro PSV Uruguay CAM 77 Marco Bizot AZ Nederland GK 77 Pablo Rosario PSV Nederland CDM 77 Klaas-Jan Huntelaar Ajax Nederland ST 77 Noussair Mazraoui Ajax Marokko RB 77 Lisandro Martínez Ajax Argentinië CB 77 Razvan Marin Ajax Roemenië CM 77 Edson Álvarez Ajax Mexico CB 76 Nick Viergever PSV Nederland CB 76 Lars Unnerstall PSV Duitsland GK 76 Nicolai Jörgensen Feyenoord Denemarken ST 76 Kasper Dolberg Ajax Denemarken ST 76 Adam Maher FC Utrecht Nederland CM 76 Donyell Malen PSV Nederland ST 76 Teun Koopmeiners AZ Nederland CDM 76 Sergio Padt FC Groningen Nederland GK 76 Kenneth Vermeer Feyenoord Nederland GK 76 Jorrit Hendrix PSV Nederland CDM 76 Jordy Clasie AZ Nederland CM 76 Ridgeciano Haps Feyenoord Nederland LB 75 Oussama Idrissi AZ Marokko LW 75 Zakaria Labyad Ajax Marokko CAM 75 Jonas Svensson AZ Noorwegen RB 75 Timo Baumgartl PSV Duitsland CB 75 Fredrik Midtsjö AZ Noorwegen CM 75 Eric Botteghin Feyenoord Brazilië CB 75 Rick Karsdorp Feyenoord Nederland RB 75 Sam Larsson Feyenoord Zweden LW 75 Calvin Stengs AZ Nederland RW 75 Lisandro Magallán Ajax Argentinië CB 75 Érick Gutiérrez PSV Mexico CM 75