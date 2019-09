PSG bereidt zich voor op rentree Neymar na gesprek met ultra’s

Neymar staat voor zijn rentree in het shirt van Paris Saint-Germain. De Braziliaanse buitenspeler speelde dit seizoen nog geen wedstrijd voor zijn Franse werkgever. Na een zomer vol transferperikelen is de kans groot dat hij zaterdag in het Parc des Princes tegen Strasbourg (17.30 uur) weer op het veld verschijnt. De clubleiding van PSG heeft er achter de schermen alles aan gedaan om de recordaankoop van 222 miljoen euro een warm welkom te laten krijgen.

Neymar had deze zomer zijn zinnen gezet op een vertrek uit Parijs. Real Madrid en Barcelona hadden naar verluidt interesse en met name laatstgenoemde club deed er veel voor om hem terug naar Spanje te halen. Waar de selectie van trainer Thomas Tuchel zich voorbereidde op het nieuwe seizoen, sloot Neymar pas later aan. Om uiteenlopende redenen zat de Braziliaans international nog niet bij de wedstrijdselectie. Hoewel Neymar ontbrak in de eerste thuiswedstrijden, hadden de fans van PSG het op hem gemunt. Met spreekkoren en spandoeken werd duidelijk gemaakt dat hij niet meer geliefd was bij de achterban.

Tot een transfer kwam het uiteindelijk niet en met een doorlopend contract zijn speler en club voorlopig aan elkaar verbonden. Nu Neymar weer volledig fit is, zal Tuchel zaterdag weer een beroep op hem kunnen doen. Om nieuwe scheldpartijen te voorkomen, is de clubleiding van Paris Saint-Germain in gesprek gegaan met de harde supporterskern, zo weet El Mundo Deportivo. PSG wil een terugkeer van Neymar zonder problemen en de supporters lijken mee te werken. In de laatste thuiswedstrijd tegen Toulouse (4-0 winst) werd Neymar al met rust gelaten.

Waar Neymar nog wacht op zijn rentree in het shirt van PSG, heeft hij na zijn blessure zijn eerste minuten namens Brazilië weer gemaakt. Tegen Colombia (2-2) begon hij vanuit de basis en was hij goed voor een doelpunt en assist. Vannacht kwam hij tegen Peru (0-1 verlies) na ruim een uur spelen als invaller binnen de lijnen.