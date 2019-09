Rigoureuze plannen KNVB wekken onbegrip: ‘Dit is de omgekeerde wereld’

De KNVB is van plan om clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie restricties op te leggen bij het opleiden van spelers jonger dan twaalf jaar. Alle profclubs hebben volgens De Telegraaf een brief ontvangen waarin de voetbalbond aankondigt het aantal spelers onder twaalf jaar te willen beperken, afstanden tussen huis en club te limiteren en restricties op t te eggen aan het ’beïnvloeden van kinderen’, zo klinkt het.

De krant wijst naar de ontwikkeling van het huidige Nederlands elftal, dat bestaat uit spelers die al op jonge leeftijd bij profclubs terechtkwamen. De veertien Oranje-internationals die afgelopen maandag tegen Estland in actie kwamen, zijn al voor hun twaalfde ingestroomd bij een professionele jeugdopleiding. Het Nederlands elftal Onder-17 dat vorig jaar Europees kampioen werd, bestond nagenoeg uit spelers die op jonge leeftijd in de opleidingen van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ terechtkwamen.

“Dit is de omgekeerde wereld”, reageert Aad de Mos. “Bij de profclubs vindt geweldig werk plaats. Kijk eens naar investeringen die Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en al die anderen doen. Er verrijzen prachtige accommodaties en er is een constante stroom van talent. De KNVB moet begrijpen dat de kracht van het opleiden in Nederland bestaat uit het vroegtijdig selecteren van talent en de besten met de besten te laten trainen en spelen.”

De voormalig trainer van onder meer Ajax en Anderlecht stoort zich, net als Wim Jansen en andere ‘kenners’, aan de bemoeienis van de KNVB. “Bij de KNVB willen ze er tot twaalf jaar een speeltuin van maken. Lekker rommelen bij je amateurclub allemaal. Dan begrijp je er niks van. Wij, Jansen, ik en nog meer trainers met passie voor opleiden, hebben recht van spreken, want we staan elke week nog langs de velden.”

“Denken ze in Zeist nu werkelijk dat Frenkie de Jong, Calvin Stengs, Myron Boadu of Matthijs de Ligt zo jong zo goed zouden zijn als ze tot de junioren tussen spelertjes van Laakkwartier, CVV, Gemert of DUNO hadden gelopen? Die zijn zo goed geworden omdat ze al heel vroeg tegen andere toptalenten speelden”, aldus De Mos. “De KNVB moet niet proberen het wiel opnieuw uit te vinden. De bewijzen van de goede manier van opleiden door de clubs liggen overal.”