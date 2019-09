David Neres keert met hoofdpijn en nederlaag terug naar Ajax

Brazilië heeft vanochtend een nederlaag moeten slikken tegen Peru. Na het 2-2 gelijkspel tegen Colombia volgde een 0-1 verliespartij tegen het team van bondscoach Ricardo Gareca. Het enige doelpunt van de avond werd laat in de wedstrijd gemaakt en kwam op naam van Luis Abram.

Waar David Neres tegen Colombia nog negentig minuten op de bank bleef, kreeg hij vannacht een basisplaats van bondscoach Tite. De Ajax-buitenspeler vormde de Braziliaanse voorhoede met Richarlison en Roberto Firmino. Zijn opvallendste moment was een botsing met ploeggenoot Casemiro. In een luchtduel kwamen de twee Brazilianen met de hoofden tegen elkaar. Casemiro kopte hard op het achterhoofd van Neres. Beiden konden het duel na behandeling hervatten met een badmuts. Even daarvoor had de Ajacied een grote kans gekregen om de score te openen, maar een doelpunt was hem niet gegund. Aan de kant van Peru speelde Feyenoord-middenvelder Renato Tapia de hele wedstrijd mee.

Na ruim een uur spelen voerde Tite een aantal wissels door. Voor Neres en Casemiro zat de wedstrijd erop, evenals voor Firmino. Onder meer Neymar kwam binnen de lijnen, maar de aanvaller van Paris Saint-Germain wist het verschil niet te maken. Het enige doelpunt van de avond viel in de slotfase. Doelman Ederson zat mis bij een indraaiende vrije trap van Yoshimar Yotun, waardoor Veléz Sarsfield-verdediger Luis Abram met het hoofd kon scoren. Door zijn goal loopt de Selecão tegen de eerste nederlaag sinds het WK van 2018 aan. In Los Angeles kwam een einde aan een ongeslagen reeks van zeventien wedstrijden.