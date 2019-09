Ontketende Martínez imponeert met razendsnelle hattrick tegen Mexico

Argentinië heeft Mexico de eerste nederlaag onder bondscoach Gerardo Martino toegebracht. In Texas waren de Argentijnen met 4-0 te sterk, mede door een ontketende Lautaro Martínez. De aanvaller van Internazionale had slechts 22 minuten nodig om 3 keer te scoren. De eindstand in de Alamodome in San Antonio was al na 45 minuten bereikt.

Het team van Lionel Scaloni, nog zonder de geschorste Lionel Messi, maakte een uitstekende indruk in de eerste 45 minuten. Het duurde tot aan de zeventiende minuut voordat Argentinië op voorsprong kwam. Na balverlies in de Mexicaanse opbouw kwam de bal bij Martínez terecht. De spits van Internazionale kwam op zijn weg naar het doel verschillende verdedigers tegen, maar geen van allen wist hem af te stoppen. Nadat hij ook Ajacied Edson Álvarez kinderlijk eenvoudig voorbij liep haalde hij de trekker over: 1-0.

Nog geen vijf minuten later was het opnieuw raak voor Argentinië, waar Ajax-back Nicolás Tagliafico negentig minuten speelde. De Mexicaanse verdediger Nestor Araujo ging al in de fout bij het openingsdoelpunt en nu leverde hij de bal opnieuw in. River Plate-middenvelder Exequiel Palacios pikte de bal op en stak Martínez weg, voor wie het een koud kunstje was om de 2-0 te maken. Vervolgens maakte Carlos Salcedo hands in het strafschopgebied en mocht Leandro Paredes aanleggen vanaf elf meter. Doelman Guillermo Ochoa koos de goede hoek, maar kon de 3-0 niet voorkomen.

Het werd nog erger voor Mexico, want na 39 minuten spelen tekende Martínez voor zijn derde van de avond. In een poging om de bal weg te werken schoof de ongelukkig spelende Araujo de bal bij Martínez in de voeten. Hij liet Ochoa voor de vierde keer vissen. Na 45 minuten zat de wedstrijd erop voor Martínez en kreeg Paulo Dybala nog de kans om zichzelf te laten zien. De bankzitter van Juventus wist na rust niets meer aan de score te veranderen.

Voor Mexico komt er met de 4-0 nederlaag een einde aan een ongeslagen reeks van elf wedstrijden. Na zeges op onder meer Chili, Paraguay, Venezuela en Ecuador blijkt Argentinië een maatje te groot voor de ploeg van de ex-trainer van Barcelona. In de volgende interlandperiode oefent Mexico tegen Trinidad & Tobago, alvorens de duels in de CONCACAF Nations League met Bermuda en Panama op het programma staan. Argentinië neemt het volgende maand in een vriendschappelijke interland op tegen Duitsland.