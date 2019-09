Griezmann beleeft ondanks comfortabele zege frustrerende avond

Frankrijk heeft opnieuw goede zaken gedaan in de EK-kwalificatiereeks, enkele dagen na de 4-1 zege op Albanië. Het elftal van bondscoach Didier Deschamps won dinsdagavond op eigen veld met 3-0 van Andorra en komt zodoende na zes wedstrijden in Groep H op vijftien punten. Kingsley Coman, Clément Lenglet en Wissam Ben Yedder scoorden voor les Bleus, terwijl Antoine Griezmann voor de tweede keer in vier dagen tijd een strafschop miste.

Het Stade de France had zich vermoedelijk opgemaakt voor een doelpuntenfestijn tegen Andorra, maar de dwergstaat wist de schade alleszins te beperken. Dat mocht een knappe prestatie genoemd worden, gezien het feit dat Kingsley Coman Frankrijk al na achttien minuten voetballen aan de leiding bracht. De buitenspeler van Bayern München werd binnendoor gevonden door Jonathan Ikone, waarna hij met een krachtig schot voor de 1-0 tekende.

De ploeg van Deschamps had als verwacht weinig te duchten van Andorra. Olivier Giroud had kort na de openingstreffer van Coman voor de 2-0 kunnen zorgen, maar zijn schot uit de draai werd gekeerd door Josep Gómes. De doelman van Andorra vertolkte rond het halfuur opnieuw een heldenrol, door een strafschop van Griezmann te keren. Griezmann hielp afgelopen zaterdag tegen Albanië (4-1) ook al een penalty om zeep en slaagde er drie dagen later opnieuw niet in te scoren vanaf elf meter.

De misser van Griezmann werd Frankrijk uiteindelijk niet fataal. Sterker nog: kort na de onderbreking stond de superster van Barcelona met een assist aan de basis van de 2-0. Griezmann legde de bal uit een vrije trap met veel gevoel neer op het hoofd van Lenglet, die zo eenvoudig zijn eerste doelpunt voor Frankrijk kon maken. In het restant van de wedstrijd kopte Moussa Sissoko op de lat voor Frankrijk en wist de ingevallen Ben Yedder nog een doelpunt te maken.