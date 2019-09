Voetbalminnend Turkije viert feest dankzij Tosun, Türüç én Albanië

Turkije heeft dinsdagavond geweldige zaken gedaan in de EK-kwalificatiereeks. Het elftal van bondscoach Senol Günes won zelf met 0-4 bij Moldavië en kreeg tegelijkertijd de hulp van Albanië. De Albanezen rekenden op eigen veld met 4-2 af met IJsland, waardoor Turkije IJsland met nog vier duels te gaan in Groep H nu op drie punten heeft gezet. De Turken blijven Frankrijk, dat dinsdag Andorra met 3-0 over de knie legde en eveneens vijftien punten heeft, als koploper voor in de poule vanwege een superieur onderling resultaat.

Na de moeizame overwinning van afgelopen zaterdag op Andorra (1-0) was Cenk Tosun een van de meest verguisde spelers bij Turkije. De spits van Everton miste in Istanbul enkele opgelegde kansen en kreeg na afloop veel kritiek te verwerken. Tosun behield tegen Moldavië het vertrouwen in de punt van de aanval en stelde ditmaal niet teleur: op slag van rust bracht hij Turkije op aangeven van Dorukhan Toköz verdiend op voorsprong.

Tosun werd in de diepte gevonden door de middenvelder van Besiktas, waarna hij de bal over de uitgekomen Alexei Koselev heen tilde. De doelman van Fortuna Sittard was gezien, waarna Tosun kon scoren in een leeg doel: 0-1. De beslissing in de wedstrijd volgde twaalf minuten na de onderbreking. Deniz Türüç mocht vanaf een meter of 25 aanleggen voor een vrije trap en schoot de bal vervolgens fraai buiten het bereik van Koselev. Tosun en Yusuf Yazici wisten de score voor Turkije in het laatste kwartier verder te verfraaien.