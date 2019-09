Bijzondere mijlpaal voor Sancho in knotsgek duel tussen Engeland en Kosovo

Engeland heeft in een knotsgek duel afgerekend met Kosovo, de naaste achtervolger in Groep A van de EK-kwalificatiecylus. Na de eerste helft stonden the Three Lions al op een 5-1 voorsprong. De Kosovaren gaven echter niet op en kwamen na rust nog terug in de wedstrijd, waardoor er na negentig minuten spelen uiteindelijk een 5-3 stand op het scorebord stond. Jadon Sancho maakte zijn eerste twee interlandtreffers en werd daarmee de eerste doelpuntenmaker geboren na 2000 in het nationale team van Engeland.

Voorafgaand aan de ontmoeting in het St. Mary’s Stadium in Southampton was Engeland nog zonder puntverlies in Groep A van de EK-kwalificatiecyclus. Ook Kosovo draaide uitstekend, want de nummer twee van de poule was al vijftien wedstrijden ongeslagen en mag daardoor dromen van de eerste deelname aan een groot toernooi. Kosovo kende op bezoek bij Engeland een droomstart, want al binnen de minuut stond de voorsprong op het scorebord. Michael Keane schoof de bal in de voeten van Valon Berisha, die het cadeautje dankbaar uitpakte.

Lang kon Kosovo niet genieten van de voorsprong, want zeven minuten later kopte Raheem Sterling op aangeven van Keane de gelijkmaker tegen de touwen. Tien minuten later was de vleugelaanvaller van Manchester City aangever, toen hij Harry Kane in stelling bracht in het strafschopgebied. Vlak voor rust nam Engeland razendsnel afstand van Kosovo. Een knullig eigen doelpunt van Mergim Vojvoda bracht de 3-1 op het scorebord, waarna Sancho met twee doelpunten in het uiterste slot van de eerste helft de marge verder opvoerde. De aanvaller van Borussia Dortmund was de eerste doelpuntenmaker geboren na 2000 in het Engelse nationale team.

Kort na rust deed Kosovo iets terug. Andermaal was Berisha de doelpuntenmaker, na een zeer fraaie pass van Vedat Muriqi. Kort daarna kwamen de bezoekers verder terug in de wedstrijd. Harry Maguire vloerde Muriqi in het strafschopgebied, waarna de bal op de stip ging. De spits van Fenerbahçe benutte het buitenkansje zelf en bracht de marge terug tot twee. Na 65 minuten spelen kreeg Engeland vanaf elf meter een gouden kans om de voorsprong weer uit te bouwen. Arijanet Muric keerde echter de strafschop van Kane.

In de slotfase vielen er geen doelpunten meer, waardoor Engeland uiteindelijk een 5-3 zege boekte op Kosovo. Door de overwinning lijken the Three Lions al een voorschot te nemen op plaatsing voor het EK. De Engelsen hebben na vier duels twaalf punten en zijn nog foutloos. Naaste achtervolger Tsjechië heeft negen punten uit vijf wedstrijden, terwijl Kosovo volgt met acht punten uit vijf duels.