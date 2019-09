Excellerende Ronaldo bezorgt Portugal tweede zege in drie dagen

Portugal heeft ook zijn tweede wedstrijd van deze interlandperiode weten te winnen. Drie dagen na de 2-4 zege op bezoek bij Servië werd de uitwedstrijd tegen Litouwen omgezet in een 1-5 overwinning. De zege in het LFF-stadion in Vilnius was voornamelijk te danken aan een excellerende Cristiano Ronaldo, die vier van de vijf Portugese doelpunten voor zijn rekening nam.

Na slechts zes minuten spelen stond Portugal al op voorsprong in Litouwen. Cristiano Ronaldo schoot vanaf de strafschopstip raak en heeft nu namens Portugal tegen veertig verschillende tegenstanders gescoord. Litouwen gaf zich echter niet gewonnen en kwam na een klein halfuur spelen op gelijke hoogte. Vytautas Andriuškevicius, ex-speler van SC Cambuur, kopte vanuit een hoekschop de 1-1 tegen de touwen.

Ronaldo had vervolgens in de tweede helft vier minuten nodig om de wedstrijd te beslissen. Na een uur spelen produceerde de aanvaller van Juventus eigenlijk een matig schot, maar dankzij de Litouwse doelman Ernestas Šetkus (ex-ADO Den Haag) stuiterde de bal toch in het doel. Enkele minuten later was de sluitpost in principe kansloos, toen een afgemeten voorzet van Bernardo Silva Ronaldo bereikte. Van dichtbij maakte de aanvoerder van Portugal geen fout: 1-3. Een kwartier voor tijd maakte Ronaldo ook nog zijn vierde doelpunt van de avond. De sterspeler van Portugal werd andermaal in stelling gebracht door Silva en bleef binnen het strafschopgebied uiterst koel.

Het slotakkoord werd uiteindelijk verzorgd door William Carvalho, die de eindstand in Litouwen op 1-5 bepaalde. Door de dubbele zege in deze interlandperiode bezetten de Portugezen nu de tweede plaats in Groep B, met acht punten. Oekraïne gaat voorlopig met dertien punten uit vijf wedstrijden aan de leiding. In oktober staan voor Portugal ontmoetingen met Luxemburg (thuis) en Oekraïne (uit) op het programma.