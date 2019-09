Juventus twijfelt over ‘man van veertig miljoen’

Bij Chelsea is men ervan overtuigd dat Callum Hudson-Odoi komende week zijn handtekening gaat zetten onder een nieuw contract. Daarna gaat de jonge aanvaller een kleine 200.000 euro per week opstrijken. (Goal)

Real Madrid maakt zich zorgen over de huurperiode van Andriy Lunin bij Real Valladolid. De Oekraïense doelman komt amper aan spelen toe, ondanks dat de Koninklijke op meer kansen had gerekend. (Marca)

Trainer Maurizio Sarri is niet overtuigd van de vleugelaanvaller en is bereid om in januari afscheid van hem te nemen.