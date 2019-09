Bruggink ziet potentiële A-international bij Jong Oranje: ‘Een prachtige speler’

Jong Oranje begon dinsdagavond met een 5-1 zege op Jong Cyprus aan de kwalificatiecyclus voor het EK van 2021. Teun Koopmeiners nam in de eerste helft de gelijkmaker voor zijn rekening en scoorde vanuit een strafschop. Arnold Bruggink is na afloop bij FOX Sports uiterst positief over de 21-jarige middenvelder van AZ, die hij tipt voor het ‘grote’ Oranje.

“Hij hoort wel bij de spelers die interlands gaan spelen. Ik vind hem een prachtige speler. Hij speelde vorig seizoen bij AZ een beetje tegen zijn zin achterin, nu speelt hij weer op het middenveld”, stelt Bruggink, die bijzonder gecharmeerd is van Koopmeiners. “Dit is een voetballer waar ik van houd. Hij kijkt altijd goed om zich heen, weet de situatie goed in te schatten en kan het ook nog eens combineren met een goede traptechniek. Die ontwikkeling zal alleen maar doorgaan. Als aanvoerder van een elftal is hij ook nog eens iemand die sturing geeft aan een elftal. Dat zal alleen maar beter worden.”

Bruggink krijgt de vraag of Koopmeiners beter is dan Marten de Roon of Davy Pröpper, die tijdens deze interlandperiode op het middenveld van Oranje speelden. “Je doet De Roon tekort als je hem alleen beschouwt als balafpakker, want dan houd je je niet zolang staande op dat niveau. Daar heb je meer voor nodig dan alleen dat. Pröpper is een voetballer in dezelfde categorie als Koopmeiners. Ik geloof dat hij diegene is die er tegenaan kan zitten, dat zie je in dit elftal.”

“Je moet niet te lang in Jong Oranje zitten”, gaat Bruggink verder. Koopmeiners ligt nog tot medio 2022 vast bij AZ en de analist vraagt zich af waar hij daarna het best naartoe kan vertrekken. “Je gaat een beetje twijfelen wat een vervolgstap voor hem kan zijn. PSV of Ajax kan hij zo halen. Maar voor PSV is hij te duur, Ajax kan het nog wel betalen. Dan kom je uit op een stap naar het buitenland. Engeland? Dan ga je eerder richting Spanje of de Bundesliga. In Duitsland zou hij uitstekend tot zijn recht kunnen komen.”