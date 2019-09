Jong Oranje begint EK-kwalificatie met probleemloze overwinning

Jong Oranje is erin geslaagd om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK 2021 te winnen. Jong Cyprus werd op De Vijverberg met 5-1 verslagen. Na een vroege achterstand, liep de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi al in de eerste helft in een tijdsbestek van dertien minuten uit naar een 3-1 voorsprong. In de slotminuten verzorgden Dani de Wit en Deyovaisio Zeefuik het slotakkoord, door met hun treffers de eindstand te bepalen.

Om het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië te halen, moet Jong Oranje in de kwalificatie afrekenen met Cyprus, Gibraltar, Wit-Rusland, Portugal en Noorwegen. De ploeg van Van de Looi kende geen al te beste start, want al elf minuten kwamen de bezoekers op voorsprong. Na een ogenschijnlijk blinde bal naar voren, troefde Ruel Sotiriou Justin Hoogma af. De spits van het Engelse Leyton Orient bleef vervolgens koel oog in oog met doelman Maarten Paes. Het duurde niet al te lang voordat Jong Oranje op gelijke hoogte kwam.

Pavlos Korrea vloerde Noa Lang binnen het strafschopgebied met een wilde sliding, waarna de bal op de stip ging. Teun Koopmeiners verzilverde het buitenkansje en bracht Jong Oranje op gelijke hoogte. De middenvelder van AZ stond later ook aan de basis van de tweede Nederlandse treffer in Doetinchem, toen zijn fraaie pass Kaj Sierhuis in het strafschopgebied bereikte. De spits van FC Groningen behield het overzicht en bood De Wit een niet te missen kans. Voor rust liep Jong Oranje ook nog weg naar 3-1, toen Sierhuis op aangeven van Zeefuik raak wist te schieten.

In de tweede helft nam Jong Oranje wat gas terug, waardoor echt grote kansen lang uitbleven. Via Sierhuis en de ingevallen Ferdi Kadioglu deelde de thuisploeg weliswaar speldenprikjes uit, maar de Cypriotische doelman kwam daardoor niet echt in de problemen. In een tweede helft zonder al teveel hoogtepunten leken er uiteindelijk geen doelpunten meer te vallen. Toch wist De Wit met zijn tweede treffer van de avond de score nog uit te breiden. De middenvelder van AZ was het eindstation van een fraaie aanval en schoot van dichtbij raak.

Het slotakkoord kwam uiteindelijk van Zeefuik, die de bal binnen het strafschopgebied voor de voeten kreeg en met een overtuigend schot de eindstand bepaalde. Tegelijkertijd won Portugal met 0-2 op bezoek bij Wit-Rusland. Op 11 oktober zijn de Portugezen de eerstvolgende tegenstander voor Jong Oranje in de EK-kwalificatiecylcus, andermaal op De Vijverberg. Vier dagen later staat de uitwedstrijd tegen Noorwegen op het programma voor de formatie van bondscoach Van de Looi.