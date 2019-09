‘Ik zou blij zijn als een collega-verdediger als Van Dijk deze prijs zou winnen’

Virgil van Dijk werd onlangs gekozen tot UEFA Men’s Player of the Year. De verdediger van Liverpool wordt tevens genoemd als mogelijke winnaar van de Ballon d’Or. Sergio Ramos zegt in gesprek met FHM dat hij als ‘collega-verdediger’ Van Dijk graag de ereprijs in de wacht ziet slepen.

“De prijs waar jij het over hebt is een individuele prijs, maar voetbal is een teamsport. Van Dijk heeft zich afgelopen jaar bewezen dat hij tot de allerbeste spelers ter wereld behoort. Maar de voetballers bepalen niet wie die prijs wint. Alle spelers die genomineerd zijn die verdienen het om te winnen. Maar ik vind Virgil een geweldige speler”, geeft Ramos te kennen. De Spaanse verdediger hoopt dat de aanvoerder van Oranje wordt gekozen tot beste speler ter wereld.

“Ik zou blij zijn als een collega-verdediger als Van Dijk deze prijs zou winnen. De laatste verdediger die deze prijs won is mijn voormalig teamgenoot Fabio Cannavaro. Dat was in 2006, dus het wordt wel weer eens tijd. Ik zou het Virgil van harte gunnen”, stelt de verdediger van Real Madrid. Ramos speelt sinds 2005 voor de Koninklijke en krijgt de vraag of hij ooit in de Premier League zou willen spelen.

“De Premier League is samen met La Liga de sterkste competitie ter wereld. Maar ik voel me heel comfortabel in Madrid en ik heb nooit overwogen om naar Engeland te verhuizen, maar je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt”, aldus Ramos. Hij vindt het moeilijk om de beste speler met wie hij ooit samengespeeld heeft aan te wijzen. “De Braziliaanse Ronaldo, Zidane, Casillas, Raul, Robert Carlos, Cristiano Ronaldo. Ik heb met zoveel goede spelers gespeeld, maar Cristiano behoort zeker tot de allerbesten.”