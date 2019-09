Arnold Bruggink ziet potentieel probleem: ‘Toen had je Kluivert en Malen’

Erwin van de Looi is sinds ruim een jaar de bondscoach van Jong Oranje en begint dinsdagavond met een thuiswedstrijd tegen Cyprus aan de kwalificatiecampagne richting het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië. De oefenmeester geeft voor de camera van FOX Sports toe dat hij inspiratie haalt uit het spel van Champions League-winnaar Liverpool.

Van de Looi legt in een documentaire die in samenwerking met FOX Sports is geproduceerd uit hoe Jong Oranje op dezelfde manier druk probeert te zetten als Liverpool. Dat kwam aan het einde van het vorige seizoen voor het eerst tot uiting, toen de Nederlandse beloften in een vriendschappelijke wedstrijd met 5-1 afrekenden met Mexico. In de documentaire toont de bondscoach aan zijn spelers onder meer beelden uit een wedstrijd van Liverpool tegen Manchester City.

"We hebben in de wedstrijd tegen Mexico druk gezet zoals Liverpool dat doet, met drie spitsen en met een 'vlak middenveld', waarbij de middenvelders doorgaan naar de back. Dat is eigenlijk de Liverpool-manier", zo legt Van de Looi vlak voor de aftrap tegen Cyprus uit aan onder meer Arnold Bruggink. Van de Looi houdt dinsdagavond vast aan een 'vlak middenveld', met Ludovit Reis, Dani de Wit en Teun Koopmeiners.

"Het leuke aan Liverpool als liefhebber vind ik de enorme energie die het elftal brengt", reageert Bruggink. De analist vraagt zich echter wel af of Jong Oranje tegen Cyprus aanvallend hetzelfde kan brengen als tegen Mexico. "Want toen had je wel de beschikking over Justin Kluivert en Donyell Malen. Die brachten energie en snelheid. Vandaag is dat wel iets anders", stelt de analist, refererend aan de voorhoede van Jong Oranje die bestaat uit Calvin Stengs, Kai Sierhuis en Noa Lang.