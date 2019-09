KNVB tot spoed gemaand na gecanceld gesprek met Oranje-doelwit

Het is de KNVB er veel aan gelegen om snel in gesprek te gaan met Sergiño Dest, zo verzekert Erwin van de Looi dinsdagavond voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel van Jong Oranje met Cyprus. Dest maakte vorige week zijn officieuze debuut voor de A-ploeg van de Verenigde Staten, maar de KNVB heeft nog altijd hoop dat de verdediger van Ajax uiteindelijk opteert voor een interlandcarrière voor Nederland.

Dest maakte in de nacht van vrijdag op zaterdag in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Mexico zijn debuut voor de Verenigde Staten (0-3 nederlaag). De rechtsback van Ajax werd geboren in Nederland en zou zodoende nog kunnen switchen naar Oranje. Van de Looi hoopt Dest spoedig te mogen verwelkomen bij Jong Oranje, maar erkent nog niet gesproken te hebben met de achttienjarige Ajacied, ondanks een poging.

De bondscoach van de Nederlandse beloften vertelt aan FOX Sports dat KNVB-directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma een gesprek met Dest zal regelen. "Ik heb in elk geval contact gehad met Sergiño. We zouden een gesprek hebben, maar helaas is dat niet doorgegaan, omdat hij wat klachten had en omdat hij zich bij Ajax moest melden. Vervolgens is hij naar Amerika gegaan. Maar het moet wel snel, denk ik. Dat lijkt me logisch, want ik oktober moeten we alweer spelen."

Analist Arnold Bruggink hoopt vooral dat Dest een keuze maakt met het hart. "Ik heb zoiets van: laat die jongens zelf beslissen. Ze moeten hun hart volgen. Als hij zich meer Amerikaans voelt dan Nederlands, dan moet hij voor Amerika gaan voetballen. Er zullen heel veel mensen zijn die hem beïnvloeden en zeggen: als je voor Nederland kiest, zou je makkelijker bij een grote club kunnen komen. Dat is wel zo, maar ik vind echt dat jongens met hun hart moeten kiezen."