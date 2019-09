‘Messi overweegt avontuur en neemt uiterst lucratieve aanbieding in beraad’

Er is afgelopen week meer dan eens gespeculeerd over de toekomst van Lionel Messi. De Argentijnse sterspeler heeft een clausule in zijn contract bij Barcelona, waarmee hij de Catalanen in de zomer van 2020 transfervrij kan verlaten. Ondanks dat men er bij Barça van overtuigd is dat Messi voorlopig nog in het Camp Nou zal blijven, bestaat er al concrete belangstelling voor de 32-jarige aanvaller.

De Spaanse journalist Xavi Campos meldt in het programma Club de la Mitjanit van Catalunya Ràdio en Esport3 dat David Beckham contact heeft opgenomen met Messi. De Engelse oud-middenvelder is mede-eigenaar en voorzitter van Inter Miami, dat in 2020 zijn debuut in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) zal maken. Messi ziet het naar verluidt wel zitten om in de Verenigde Staten aan de slag te gaan en heeft de aanbieding van Beckham ‘in beraad’ genomen.

Daarnaast zou er voor Messi in Miami een waanzinnig contract klaarliggen. Mundo Deportivo wist zondagochtend te melden dat de Argentijn bij Barcelona zijn handtekening kan zetten onder een verbintenis voor het leven. Een dergelijk contract biedt Messi alsnog de mogelijkheid om in de herfst van zijn loopbaan een lucratief avontuur aan te gaan, daar Andrés Iniesta eenzelfde verbintenis tekende. De Spaanse middenvelder speelt momenteel voor het Japanse Vissel Kobe, maar blijft wel na zijn loopbaan aan Barcelona verbonden.

Bij Barcelona zou men ervan overtuigd zijn dat Messi tot minimaal 2022 in Spanje blijft voetballen. De aanvaller wil nog eenmaal met Argentinië deelnemen aan het WK en is om die reden van plan om tot het eindtoernooi in Qatar op topniveau te blijven voetballen. De Catalanen weten vrij zeker dat Messi zijn handtekening gaat zetten onder een contract voor het leven, daar de relatie tussen vader Jorge en voorzitter Josep Maria Bartomeu optimaal is.