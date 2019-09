Anass Achahbar definitief aan de slag in de Keuken Kampioen Divisie

Anass Achahbar gaat definitief aan de slag bij FC Dordrecht, zo maken de Schapenkoppen via de officiële kanalen bekend. De 25-jarige spits zat na zijn vertrek bij PEC Zwolle zonder club en trainde de afgelopen tijd mee met de selectie van trainer Cláudio Braga. FC Dordrecht heeft nu besloten om Achahbar een contract tot het einde van het seizoen te geven.

Het contract van Achahbar bij PEC liep eigenlijk nog een jaar door, maar desondanks besloten beide partijen eerder deze zomer uit elkaar te gaan. De spits kon zodoende transfervrij op zoek naar een nieuwe club en dook een aantal weken geleden op bij FC Dordrecht. In eerste instantie werd door de huidige nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie benadrukt dat er van een contract geen sprake zou zijn.

Nu hebben de Schapenkoppen toch besloten om Achahbar tot het einde van het seizoen aan zich te binden. FC Dordrecht is voor de voormalig jeugdinternational de vijfde club in zijn loopbaan. Achahbar doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte namens de Rotterdammers zijn debuut in het betaald voetbal. Na tussendoor nog verhuurd te zijn geweest aan Arminia Bielefeld, liet Achahbar Feyenoord in 2016 achter zich voor een dienstverband bij PEC Zwolle. De periode in Zwolle werd geen doorslaand succes, waardoor hij de afgelopen twee seizoenen op huurbasis bij NEC speelde.