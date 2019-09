Sergio Ramos houdt deur wagenwijd open voor ‘geweldige speler’

Sergio Ramos ziet Paul Pogba graag bij Real Madrid voetballen. De middenvelder van Manchester United werd in de zomerse transferperiode nadrukkelijk gelinkt aan de overstap naar de Koninklijke, maar uiteindelijk bleef de Fransman actief op Old Trafford. Ramos hoopt dat Real in de toekomst Pogba alsnog kan strikken.

"Real Madrid heeft de deur altijd openstaan voor goede spelers zoals Pogba", zegt de 33-jarige stopper, die momenteel reclame maakt voor zijn documentaire op Amazon, in gesprek met Engelse media. "Voor mij behoort Pogba tot de beste spelers van dit moment, hij is een geweldige speler. Hij heeft iets dat hem anders maakt dan de rest."

"Hij heeft zijn waarde laten zien bij Juventus en Manchester United. Ik ben van mening dat hij voor balans zorgt binnen een team. Hij heeft een geweldige invloed op het aanvalsspel en heeft daarnaast een ongelooflijke fysiek", aldus Ramos over Pogba. De twee zouden naar verluidt ook in contact met elkaar staan, maar Mathias Pogba ontkracht dit verhaal.

"Ik weet dat hij met enkele topspelers contact heeft, maar niet met Ramos", aldus de broer van de wereldkampioen bij El Chiringuito. "Met wie hij wel heeft gesproken? Lionel Messi. Soms, niet vaak. Ook met Zlatan Ibrahimovic. Ik weet niets van personen van Real Madrid. Raphaël Varane? Oh ja, die wel, net als Zinédine Zidane en ook Antoine Griezmann, vanwege de nationale ploeg."