Alisson Becker barbecuet met Feyenoorder; Zlatan ontmoet ‘beste DJ ter wereld’

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De volgende opvallende beelden bereikten ons deze week plots: Feyenoorder Eric Botteghin genoot tijdens de interlandperiode samen met onder meer Alisson Becker (Liverpool) en Juan Jesus (AS Roma) van een barbecue. De connectie tussen de drie Braziliaanse voetballers? Ze speelden in het verleden allen een periode in de jeugdopleiding van SC Internacional.





Zlatan Ibrahimovic ontmoette deze week naar eigen zeggen ‘de beste DJ ter wereld’: Alessandro Lindblad, artiestennaam Alesso. Laatstgenoemde is momenteel op tournee in Verenigde Staten en verwelkomde bij een van zijn shows Ibrahimovic op het podium. Alesso is net als Ibrahimovic overigens afkomstig uit Zweden.





Thomas Müller en Mats Hummels brengen de interlandperiodes tegenwoordig anders door, nu zij niet meer voorkomen in de plannen van de Duitse bondscoach Joachim Löw.





Pantelis Hatzidiakos is bij AZ op een zijspoor beland. Trainer Arne Slot geeft centraal achterin de voorkeur aan anderen, waardoor Hatzidiakos dit seizoen in de Eredivisie pas één keer aan de aftrap verscheen. De Griekse verdediger benutte de interlandperiode om op Mykonos tot rust te komen.





Houssem Aouar kwam tijdens de interlandperiode niet in actie voor Frankrijk. Het toptalent van Olympique Lyon was enkele dagen toerist in Londen.





Colombia speelde tijdens de interlandperiode vriendschappelijke wedstrijden tegen Brazilië en Venezuela. Juan Cuadrado en Yerry Mina hadden tussen alle verplichtingen door ook nog tijd om de plaatselijke omgeving te verkennen.





Brahim Darri at deze week in een van de bekende restaurants van Nusret Gökçe, beter bekend als Salt Bae. De dribbelaar, tegenwoordig in Turkije actief voor Fatih Karagümrük, liep daar de bekende kickbokser Gökhan Saki tegen het lijf.





Hoe zou het Younes Namli vergaan? De Deense spelmaker verkaste in de zomerse transferperiode van PEC Zwolle naar FK Krasnodar en weet zich in Rusland in elk geval gesteund door zijn trouwe viervoeter.