PAOK-hooligans dringen Olympiacos-academie binnen en vallen spelers aan

Griekenland is momenteel in de ban van een schokkend incident dat plaats heeft gevonden in de jeugdacademie van Olympiacos. De Griekse topclub heeft een opleidingsschool in Thessaloniki, de thuisstad van aartsrivaal PAOK Saloniki. Hooligans van die laatstgenoemde club, eerder tegenstander van Ajax in de voorronde van de Champions League, zijn de academie met geweld binnengevallen.

Ongeveer honderd relschoppers vielen jonge voetballers, de meeste rond de vijftien jaar oud, aan en dwongen ze om hun Olympiacos-tenues en alle bezittingen met hun clublogo, waaronder sporttassen en ballen, af te staan. Vervolgens keerden de hooligans terug naar het Toumbastadion, de thuishaven van PAOK, waar de gestolen producten in brand werden gezet, zo is te zien op een opgedoken video.

Schokkende beelden uit Griekenland!

PAOK-hooligans steken Olympiacos-spullen in de fik Bekijk de video

Het hoofd van de academie, Giorgos Chochlakis, werd bij de invasie geslagen met een metalen voorwerp toen hij zijn zoon probeerde te beschermen. De politie is een onderzoek gestart naar de ongeregeldheden, die door de vele camera's op het terrein goed zijn vastgelegd. De verwachting is dan ook dat het identificeren van de daders slechts een kwestie van tijd is. PAOK zelf heeft nog niet gereageerd op het incident.