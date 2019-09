Ramos na Ajax-vernedering in docu: ‘Misschien beter drie jaar geleden gefilmd’

Sergio Ramos heeft geen spijt van de documentaire die hij afgelopen seizoen liet opnemen. In de documentaire is onder meer te zien hoe de verdediger van Real Madrid reageert op de uitschakeling in de Champions League door Ajax, dat in Santiago Bernabéu vriend en vijand verraste door met 1-4 te winnen.

"Je weet nooit wanneer het beste moment is om een docu op te nemen. Achteraf gezien hadden we misschien beter drie jaar geleden kunnen beginnen met filmen", zegt Ramos tegenover de Daily Mail. De 33-jarige Spanjaard won met Real Madrid tussen 2016 en 2018 drie keer op rij de Champions League en werd in 2017 kampioen van Spanje.

Vernedering door Ajax in documentaire Sergio Ramos!

Toch heeft Ramos geen spijt van de documentaire. "Ik vind het goed om het lijden te laten zien dat hoort bij het zijn van een voetballer. Ik denk dat kijkers een kant van mij zullen zien die dramatischer kan zijn en misschien meer rauw en vermakelijker kan zijn dan wanneer het alleen maar gericht was op winnen. Een van de redenen waarom ik ermee instemde om de documentaire op te nemen, is om een soort erfenis achter te laten voor de mensen van wie ik houd en de fans."

Ramos nam het in de Engelse media ook op voor ploeggenoot Gareth Bale, die in Spanje meermaals werd bekritiseerd vanwege zijn golfsessies in zijn vrije tijd. "Hij is een geweldige speler en is een sleutelspeler geweest in de tijd dat hij bij ons is. De pers kan zeggen wat ze willen, sommige verhalen zijn waar, sommige niet. Dit is de wereld waarin we leven. Wat betreft wat er over Gareth is gezegd: de tijd zal uiteindelijk alles op zijn plaats brengen. Ik vind dat alles wat een speler doet in zijn privéleven moet worden gerespecteerd en niet moet worden besproken in de media."