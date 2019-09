Van der Sar heeft ‘bedenkingen’ ondanks ‘substantiële’ salarisverhoging

Edwin van der Sar heeft bedenkingen over de rol die hij mogelijk gaat vervullen bij Manchester United. De huidige algemeen directeur van Ajax wordt de laatste dagen wederom gelinkt aan een baan als technisch directeur bij the Red Devils. Ian McGarry geeft echter aan dat Van der Sar voorlopig gereserveerd is over de overstap.

Volgens onder meer The Times verdient de oud-doelman bij Ajax ongeveer 250.000 euro per seizoen, terwijl hij op Old Trafford kan rekenen op een jaarlijkse gage van 1,5 miljoen euro. Journalist Duncan Castles sprak over een 'substantieel bedrag' voor Van der Sar bij Manchester United, maar hij gaf niet aan voor hoeveel jaar de oud-doelman kan tekenen in Engeland.

Volgens McGarry is het allerminst zeker dat Van der Sar binnenkort Ajax inruilt voor een dienstverband bij the Mancunians. "Van der Sar heeft zeker wat bedenkingen", zegt de journalist, in de Britse pers aangeduid als transfermarktexpert, bij de Transfer Window Podcast. "Hij wil stappen maken in zijn loopbaan, maar heeft ook twijfels."

"Hij is bijvoorbeeld sceptisch over de huidige gang van zaken op Carrington (trainingscomplex Manchester United, red.), ook gezien het feit dat er nu zogenaamd vijf mensen rondlopen die verantwoordelijk zijn voor de inkomende transfers. Hij heeft ook twijfels, en heeft geen garanties gekregen, over zijn exacte rol en mate van autoriteit inzake het afhandelen van transfers. Dit houdt een besluit van hem over een transfer van Amsterdam naar Manchester tegen", aldus McGarry.