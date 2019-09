Van der Sar drukt stempel: ‘Ajax-issue’ in Champions League mogelijk opgelost

De revolutionaire veranderingen in het Europese clubvoetbal die gepland stonden voor 2024, worden waarschijnlijk uitgesteld of helemaal geschrapt, zo meldt de BBC dinsdag. Grootschalige wijzigingen aan de huidige opzet van de Champions League zijn daarmee voorlopig van de baan.

Er waren plannen vanuit de UEFA om de Champions League-groepsfase over vijf jaar te wijzigen naar vier poules van acht clubs, in plaats van het huidige systeem met acht groepen van vier teams. Met grotere poules zouden clubs verzekerd zijn van minimaal veertien Europese wedstrijden, waarvan sommige ook in het weekend gespeeld zouden kunnen worden.

Die voorstellen kwamen met name uit de koker van de grote vijf competities: Engeland, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk. Daarnaast werd er gesproken over een promotie-/degradatieregeling tussen de Champions League, Europa League en Europa League 2, een derde competitie die in 2021 van start gaat. Door die regeling zou voorkomen worden dat de Champions League gaat bestaan uit een vast 'elitegroepje'.

In Genève vindt deze week een tweedaagse meeting plaats tussen Europese grootmachten, waar ook Edwin van der Sar aanwezig is. De directeur van Ajax benadrukte daar vooral dat zijn club dit seizoen zomaar buiten de boot had kunnen vallen in de Champions League, nadat afgelopen seizoen de halve finale nog werd bereikt.

Hoewel radicale veranderingen waarschijnlijk niet komen, zijn de topclubs bereid om mee te denken over verbeteringen. Mogelijk wordt het 'Ajax-issue' opgelost door halve finalisten in het vervolg te verzekeren van een direct Champions League-ticket voor het seizoen daarop. Daardoor zou een play-off geïntroduceerd kunnen worden tussen de nummers vier van Italië en Duitsland, die hun directe ticket daarmee verliezen.