‘Manchester United komt in januari terug met bod van honderd miljoen euro’

Manchester United geeft de hoop op de komst van Declan Rice niet op, zo weet oud-voetballer Noel Whelan te melden. De Engelse grootmacht probeerde de verdediger annex middenvelder van West Ham United op de slotdag van de zomerse transferperiode over te nemen, maar slaagde daar toen niet in.

United hield zich met slechts drie aankopen (Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka en Daniel James) vrij rustig op de transfermarkt en hoopt in januari alsnog zijn middenveld te versterken, zo klinkt het. Whelan, voormalig aanvaller van onder meer Leeds United en Coventry City, denkt dat de overgang van Rice naar Manchester recordbrekend wordt. Momenteel is Maguire de duurste Premier League-verdediger ooit.

"West Ham heeft een heel bijzondere speler in handen", aldus Whelan tegenover Football Insider. "Ik denk dat Declan Rice de volgende speler wordt die het transferrecord in de Premier League gaat verbreken. We hebben Harry Maguire voor 87 miljoen euro zien gaan en ik zou niet verrast zijn als Rice meer dan dat gaat kosten, boven de honderd miljoen euro zelfs."

Rice brak in 2017 definitief door bij West Ham en maakte afgelopen seizoen veel indruk in de Engelse competitie. In maart van dit jaar debuteerde hij voor het Engelse nationale elftal, nadat hij eerder drie oefeninterlands voor Ierland had gespeeld. “Hij is jong, Engels, enorm getalenteerd en is verre van op zijn top. Als je kijkt naar een team als United, dat op het middenveld versterking kan gebruiken, dan kan het zomaar gebeuren dat ze Rice halen", zegt Whelan.