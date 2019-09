Fekir plaatst vraagtekens bij handelswijze Liverpool: ‘Niks mis met mijn knie’

Nabil Fekir was in de zomer van 2018 dicht bij een transfer van Olympique Lyon naar Liverpool. De onderhandelingen tussen beide clubs verliepen moeizaam, maar een akkoord hing in de lucht voor circa zestig miljoen euro. Liverpool probeerde de prijs naar verluidt naar beneden te brengen door zorgen te uiten over de knie van Fekir. De Fransman liep in het seizoen 2015/16 een zware knieblessure op en tijdens de medische keuring zou nog iets van die kwetsuur te zien zijn geweest. Ruim een jaar later gaat Fekir in op de mislukte overgang. Volgens de speler van Real Betis had zijn knie niets te maken met het afketsen van de deal.

“Er zijn veel leugens verteld die mij hebben geraakt”, vertelt Fekir in gesprek met L’Équipe. “De waarheid is niet verteld. Mijn knie is goed. Ik werd snel medisch gekeurd in Clairefontaine (trainingscentrum van de Franse nationale ploeg, red.) en er werd niet eens gesproken over mijn knie. Als mijn knie daadwerkelijk zo slecht was geweest, had Jean-Michel Aulas me dan een nieuwe aanbieding gedaan om me te houden?”

"Het ergste is dat sommige mensen beweren dat de transfer niet doorging vanwege mijn familie. Dat is een leugen. Wil je de waarheid weten? Die weet ik zelf niet eens. Eerlijk waar!" aldus Fekir. "Ik deed de medische keuring en Liverpool besloot mij niet te contracteren. Op een bepaald moment wilden ze mij laten geloven dat het aan mijn knie lag, maar ze hadden gewoon een excuus nodig."

“De medische keuring die ik deed in Clairefontaine was duidelijk. Mijn knie was helemaal in orde en ik voelde me goed. Er is totaal niets aan de hand met mijn knie”, besluit Fekir. Hij bleef vorig seizoen bij Lyon en maakte eerder deze zomer de overstap naar Real Betis, dat circa twintig miljoen euro voor hem betaalde.