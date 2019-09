Opvallend gesprek in café tussen Genee en Blind tijdens Duitsland - Oranje

Wilfred Genee heeft vrijdag een vreemde indruk overgehouden aan een toevallige ontmoeting met Danny Blind. De presentator van Veronica Inside had met een goede vriend afgesproken om de wedstrijd tussen Duitsland en Nederland (2-4) te bekijken in een café aan de Middenweg in Amsterdam. In de kroeg zag hij Blind, wat resulteerde in een ongemakkelijk gesprek.

Kort nadat Genee binnenkwam in het café, werd hij aangesproken door de voormalig bondscoach van Oranje. "We hadden een tafeltje gereserveerd, dus ik vroeg aan de bar waar dat tafeltje was. Op dat moment hoor ik: 'Hé, Wilfred!' Dus ik draai me om en daar zit Danny Blind. Ik loop naar hem toe, geef hem een hand en zeg: 'Leuk dat je er bent, maar moet je niet naar de wedstrijd toe? Je zoon speelt mee.'"

Genee stelde zich voor aan de vrienden met wie Blind in het café was en draaide zich daarna weer om, richting de clubloze trainer. "Maar die draait zijn rug naar mij toe en begint op zijn telefoon. Dus ik sta er een tijdje bij zo van: wat is hier aan de hand, ik snap er niets van", vertelt hij bij Radio Veronica. Hoewel Genee daarna zijn tafel weer opzocht, besloot hij toch terug te gaan naar Blind om opheldering te vragen.

"Ik tik hem op zijn rug: 'Danny, hebben wij ruzie of een probleem met elkaar? 'Dat weet ik niet', zei hij, maar hij bleef maar op zijn telefoon zitten", vervolgt Genee. "'Ik weet het niet! Ik zit nu op mijn telefoon!', riep hij." Later dacht Genee nog aan het gesprek: hij zegt zich goed te kunnen voorstellen dat Blind moeite heeft met het programma Veronica Inside. "Want hij is behoorlijk hard aangepakt. Maar roep mij dan niet." De goede vriend van Genee is zelf ook bevriend met Blind, en ging zelf ook even naar hem toe. Volgens Genee liet Blind toen weten dat hij 'niks te maken' wil hebben met de presentator. "Ik denk dat hij mij eerst riep en ineens dacht: oh nee, ik vind het een lul."