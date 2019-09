‘Matthijs de Ligt na Cristiano Ronaldo absolute grootverdiener in Serie A’

Matthijs de Ligt behoort tot de absolute grootverdieners bij Juventus, zo blijkt uit cijfers van La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse sportkrant publiceert jaarlijks de salarissen van alle voetballers uit de Serie A en heeft ook nu weer de vergoedingen naar buiten gebracht. Zaakwaarnemer Mino Raiola lijkt goed voor de Oranje-international gezorgd te hebben, want alleen Cristiano Ronaldo verdient beter dan De Ligt bij la Vecchia Signora.

Met een salaris van 31 miljoen euro is Ronaldo de best betaalde speler uit de Serie A. Hij wordt bij Juventus gevolgd door De Ligt, die jaarlijks verzekerd is van acht miljoen euro. Via bonussen kan dat bedrag ieder seizoen met nog eens vier miljoen euro oplopen. De twintigjarige ex-Ajacied blijft Gonzalo Higuaín (7,5 miljoen), Paulo Dybala (7,3 miljoen) en Aaron Ramsey (7 miljoen) voor. Met zijn salaris is De Ligt de op een na best betaalde speler in de Serie A.

Stefan de Vrij is na De Ligt de best betaalde Nederlander in de Italiaanse competitie. De verdediger verdient bij Internazionale 3,8 miljoen euro per jaar. Justin Kluivert ontvangt bij AS Roma 1,8 miljoen euro per seizoen, terwijl de andere Nederlanders het in Italië moeten doen met minder dan een miljoen euro per jaar. Bij Bologna staan Mitchell Dijks (800.000 euro), Stefano Denswil (800.000 euro) en Jerdy Schouten (500.000 euro) op de loonlijst.

Oranje-international Marten de Roon verdient volgens de krant 750.000 euro per jaar bij Atalanta. Daarmee doet hij het beter dan ploeggenoot Hans Hateboer, die voor 500.000 euro per seizoen onder contract staat. Datzelfde bedrag verdient Bram Nuytinck in het shirt van Udinese. Ploeggenoot Hidde ter Avest moet genoegen nemen met 300.000 euro per jaar. Lasse Schöne is na zijn transfer van Ajax naar Genoa grootverdiener bij zijn club. Met 1,5 miljoen euro per jaar staat hij aan de top van de loonlijst van zijn werkgever.

Salarissen Juventus volgens La Gazzetta dello Sport